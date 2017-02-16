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Экс-депутат Госдумы, известная оперная певица Мария Максакова может лишиться членства в партии "Единая Россия", пишет ТАСС.

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Как сообщается, такое решение в партии приняли после того, как появилась информация о двойном гражданстве Максаковой. В ближайшее время вопрос о лишении ее членства будет решен. Если певица захочет, она сможет обжаловать такое решение в вышестоящих партийных инстанциях.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Мария Максакова вместе со своим мужем – бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который в России находится под следствием, уехала на Украину. Также недавно появилась информация, что Максакову могут уволить из Гнесинки.