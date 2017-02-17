На выставке "ПродЭкспо", проходившей с 6 по 10 февраля в Москве, Барнаульский пивоваренный завод дважды стал лауреатом международного конкурса "Лучший продукт – 2017". Это международная выставка продуктов питания. "ПродЭкспо" проводится Министерством сельского хозяйства, поэтому получить награды на ней – почет для каждой компании.

Барнаульский пивоваренный завод получил золотые медали как за слабоалкогольные напитки, так и безалкогольные:

"Арбузно-клубничный фреш"

"Грушевый"

"Черный чай со вкусом персика"

"Содовая столовая"

Комиссия выставки отметила отличный вкус, натуральность ингредиентов и высокое качество продукции.