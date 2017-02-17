На выставке "ПродЭкспо", проходившей с 6 по 10 февраля в Москве, Барнаульский пивоваренный завод дважды стал лауреатом международного конкурса "Лучший продукт – 2017". Это международная выставка продуктов питания. "ПродЭкспо" проводится Министерством сельского хозяйства, поэтому получить награды на ней – почет для каждой компании.
Барнаульский пивоваренный завод получил золотые медали как за слабоалкогольные напитки, так и безалкогольные:
- "Арбузно-клубничный фреш"
- "Грушевый"
- "Черный чай со вкусом персика"
- "Содовая столовая"
Комиссия выставки отметила отличный вкус, натуральность ингредиентов и высокое качество продукции.
Комментарии
Лучший продукт - это пиво Лучший досуг - это пиво Лучший сосед - это пиво Лучше пива может быть только пиво.
Лучше пива может быть только пиво. ----------- с которым ещё не бывал...
Ребята, научитесь делать хороший портер. Цены вам не будет, а то фиг найдешь в нашей географии.