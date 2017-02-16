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На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором видно, как автоледи сбила группу пешеходов во Владивостоке.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , женщина проехала на красный свет и сбила группу пешеходов. В результате ДТП травмы получили три человека.
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Любопытно, что права женщина получила в 2003 году, а автомобиль приобрела 14 февраля 2017 года.
Комментарии
Кукушка сама выложила на ютуб свой "подвиг"?
видно, что серьезно никто не пострадал. и, похоже, женщина бросила руль
и, самое интересное, никто из 11! человек, не убедился, что авто встали!! а вдруг у водителя сердечный приступ, или отказ тормозов?!
Это урок всем пешикам которые не смотрят на дорогу. Они уверены в тормозах машины больше чем сам водитель. Тормоза могут отказать,сердце водителя остановиться. Остановились автомобили,тогда и переходите дорогу.