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На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором видно, как автоледи сбила группу пешеходов во Владивостоке.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , женщина проехала на красный свет и сбила группу пешеходов. В результате ДТП травмы получили три человека.

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Любопытно, что права женщина получила в 2003 году, а автомобиль приобрела 14 февраля 2017 года.