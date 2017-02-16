Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели обследовали около 100 квадратных километров акватории и дна Телецкого озера в ходе поисков вертолета Robinson, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник издания уточнил, что с 12 февраля поисковыми вертолетами, водолазами и глубоководным аппаратом Falcon обследовано 98,2 квадратных километра акватории и дна.

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Работу на воде существенно осложняет штормовая погода. Между тем в рамках поисковой операции на Телецком озере найдены некоторые фрагменты вертолета. Выясняется их принадлежность пропавшему воздушному судну.

Информация о крушении летательного аппарата Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, как предполагается, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

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По факту произошедшего расследуется уголовное дело.



