Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Спасатели обследовали около 100 квадратных километров акватории и дна Телецкого озера в ходе поисков вертолета Robinson, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник издания уточнил, что с 12 февраля поисковыми вертолетами, водолазами и глубоководным аппаратом Falcon обследовано 98,2 квадратных километра акватории и дна.
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Работу на воде существенно осложняет штормовая погода. Между тем в рамках поисковой операции на Телецком озере найдены некоторые фрагменты вертолета. Выясняется их принадлежность пропавшему воздушному судну.
Информация о крушении летательного аппарата Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, как предполагается, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.
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По факту произошедшего расследуется уголовное дело.
Комментарии
21-й век...смешно. Не могут определить ни человека, ни фрагменты вертолета. Я уверена и точно не знают. сколько там человек было
Думаю рассказывают то, что можно донести, всю картину по любому не узнаем, поэтому ждите, видно будет. Одна просьба к редакции в новости о каких то мелких деталях расследования, не пишите одно и тоже, что вертолет упал 12 го числа и тд и тп, все и так уже наизусть выучили эту информацию.
гость, порой у себя в квартире вещь найти трудно, а тут такое озеро, да еще зимой