В Алтайском крае планируют запустить промышленную установку по обезвреживанию хранящихся на территории региона запрещенных к применению пестицидов (ЗУП) и агрохимикатов. На переработку около пяти тысяч тонн отходов агрохимии из федерального бюджета региону должны выделить невероятную сумму – 1,4 млрд рублей.



Об этом 16 февраля после совещания Министерства природных ресурсов и экологии региона рассказал журналистам и.о. министра Владимир Попрядухин.



Регион вошел в федеральную целевую программу "Национальная система химической и биологической безопасности РФ". По ней планируется построить в Алтайском крае временную промышленную установку по обезвреживанию ЗУП, рассчитанную на пять лет. 1 млрд 400 млн — именно столько должен выделить федеральный бюджет на создание проектно-сметной документации, создание и запуск установки и другие работы в Алтайском крае. Первые 243 млн рублей должны поступить в регион в 2017 году.



"Это будет экспериментальная установка, созданная исключительно для тех видов запрещенных пестицидов и агрохимикатов, которые у нас хранятся. Степень защиты технологических процессов многократна", — пояснил Попрядухин.

Место ее размещения определено – Бийский район. Чиновник заверил, что это не будет предприятие промышленного масштаба с большим объемом переработки: максимальная суточная производительность — до восьми тонн переработки. На выходе продукт переработки будет небольшим, сразу будет закупориваться в специальные емкости и направляться на полигоны. Ближайший подходящий в Томске.

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За пять лет будет переработано около пяти тысяч тонн устаревших пестицидов и агрохимикатов, находящихся в пришедших в негодность местах временного хранения на территории региона. Такие есть, например, в Бийском, Курьинском районах. Хранятся эти отходы еще с советских времен. Это то, что осталось от агрохозяйства колхозов и совхозов. Только долгие годы отходы вообще складировались как попало. В 2000-х годах их как могли собрали в места временного хранения, но вопрос о переработке дальше обсуждения не заходил. Мероприятие очень дорогое.



Причем эти деньги только из российской казны, региону не придется доплачивать из своего кармана. Задача региона — предоставить технические условия для энерго-, газо- и водоснабжения, а также земельный участок. Все это Алтайский край уже сделал.



"Такое количество накопленных на территории края токсичных веществ объясняется спецификой сельскохозяйственного региона и издержками системы планирования прошлых лет", — объяснил научный сотрудник "Научно-исследовательского института медико-экологических проблем", доцент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, к.с.н., председатель Общественного совета при Росприроднадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Горбачёв (цитата пресс-службы Минприроды).



По словам Горбачёва, начало этой работе было положено природоохранными органами края ещё в конце 20-го века. Малая часть этих препаратов в своё время была вывезена из края и захоронена на томском полигоне.