Пятница, 17 Февраль, 08:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,15
€ 60,65
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Отходы агрохимии уничтожат в Алтайском крае за 1,4 млрд рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На территории региона на временном хранении около пяти тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов

Фото: meconstructionnews.com

В Алтайском крае планируют запустить промышленную установку по обезвреживанию хранящихся на территории региона запрещенных к применению пестицидов (ЗУП) и агрохимикатов. На переработку около пяти тысяч тонн отходов агрохимии из федерального бюджета региону должны выделить невероятную сумму – 1,4 млрд рублей.

Об этом 16 февраля после совещания Министерства природных ресурсов и экологии региона рассказал журналистам и.о. министра Владимир Попрядухин.

Регион вошел в федеральную целевую программу "Национальная система химической и биологической безопасности РФ". По ней планируется построить в Алтайском крае временную промышленную установку по обезвреживанию ЗУП, рассчитанную на пять лет.  1 млрд 400 млн — именно столько должен выделить федеральный бюджет на создание проектно-сметной документации, создание и запуск установки и другие работы в Алтайском крае. Первые 243 млн рублей должны поступить в регион в 2017 году.

"Это будет экспериментальная установка, созданная исключительно для тех видов запрещенных пестицидов и агрохимикатов, которые у нас хранятся. Степень защиты технологических процессов многократна", — пояснил  Попрядухин.

Место ее размещения определено – Бийский район. Чиновник заверил, что это не будет предприятие промышленного масштаба с большим объемом переработки: максимальная суточная производительность — до восьми тонн переработки. На выходе продукт переработки будет небольшим, сразу будет закупориваться в специальные емкости и направляться на полигоны. Ближайший подходящий в Томске.

Читайте также: Опасные химикаты слили в барнаульскую канализацию

За пять лет будет переработано около пяти тысяч тонн устаревших пестицидов и агрохимикатов, находящихся в пришедших в негодность местах временного хранения на территории региона. Такие есть, например, в Бийском, Курьинском районах. Хранятся эти отходы еще с советских времен. Это то, что осталось от агрохозяйства колхозов и совхозов. Только долгие годы отходы вообще складировались как попало. В 2000-х годах их как могли собрали в места временного хранения, но вопрос о переработке дальше обсуждения не заходил. Мероприятие очень дорогое.

Причем эти деньги только из российской казны, региону не придется доплачивать из своего кармана. Задача региона — предоставить технические условия для энерго-, газо- и водоснабжения, а также земельный участок. Все это Алтайский край уже сделал.

"Такое количество накопленных на территории края токсичных веществ объясняется спецификой сельскохозяйственного региона и издержками системы планирования прошлых лет", — объяснил научный сотрудник "Научно-исследовательского института медико-экологических проблем", доцент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, к.с.н., председатель Общественного совета при Росприроднадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Горбачёв (цитата пресс-службы Минприроды).

По словам Горбачёва, начало этой работе было положено природоохранными органами края ещё в конце 20-го века. Малая часть этих препаратов в своё время была вывезена из края и захоронена на томском полигоне.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.02.2017 07:46
- гость -

Это будет экспериментальная установка, созданная исключительно для тех видов запрещенных пестицидов и агрохимикатов, которые у нас хранятся. Степень защиты технологических процессов многократна

Как он хитро обозвал слив отходов в реки.

0  0
17.02.2017 08:01
- гость -

Стартап РОЗ?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
08:00
Магазин "Охапка" возвращает 50% от покупки на бонусную карту 0
07:34
Отходы агрохимии уничтожат в Алтайском крае за 1,4 млрд рублей 2
07:03
Коттедж из ангарской сосны продают в Барнауле за 10 миллионов рублей. Фото 3
06:32
Актер Юрий Стоянов: "Обожаю американское кино" 0
06:01
Плюсовая температура, снег и ветер: Алтайский край живет в режиме шторма 0
00:07
Мэл Гибсон может снять вторую часть "Отряда самоубийц" 0
23:06
Семилетняя девочка получила ответ на письмо от гендиректора Google 1
22:06
Пьяный петербуржец напал на женщину-фельдшера скорой помощи 0
21:04
Мясо из Мексики могут вновь разрешить импортировать в Россию 1
20:02
Выпускник детского дома в Бийске украл у сироты более миллиона рублей 0
19:50
Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций 0
19:27
Пранкеры Вован и Лексус напугали сенатора Маккейна Абырвалгом и Славиком 2
19:09
Коротко о главном: поиски вертолета, зарплаты и "алтайский Шерегеш"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 февраля
18:50
Школьник упал на рельсы метро в Екатеринбурге из-за разговора по телефону 0
18:32
Водителя, сбившего собаку, разыскивает полиция в Барнауле 5
18:18
Иномарка сбила в Воронеже бывшего гитариста группы "Сектор газа" 0
18:01
Какие результаты дал четвертый день поисковой операции на Телецком озере? 0
17:50
Машина сбила пенсионерку в Барнауле и скрылась с места аварии 3
17:35
Количество пенсионеров на Алтае почти сравнялось с числом работающих 8
17:23
Глава Минсельхоза Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике 13
17:14
Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества 0
17:01
Почти на 9 часов задержали самолет Барнаул – Москва из-за ЧП с пассажиром 16
16:49
Проспект Социалистический и улицу Мало-Тобольскую перекроют в Барнауле 1
16:34
Шквал звонков: перенос сроков выплат вызвал панику у алтайских пенсионеров 5
16:30
Компания Теlе2 объявила о старте продаж нового функционального смартфона 2
16:23
Алтайский край не будет залезать в долги до 2028 года 2
16:16
Появилось видео наезда женщины на пешеходов во Владивостоке 8
16:07
Марию Максакову собираются лишить членства "ЕР" из-за двойного гражданства 1
15:52
Обследовано 100 квадратных километров в ходе поисков вертолета на Алтае 16
15:36
Алмаз весом почти 182 карата нашли в Архангельской области 2
15:28
Белокуриха заняла 7-е место в России по популярности отдыха на 23 февраля 0
15:16
Долги по зарплате выросли в России в начале года 1
15:15
Стоп-кадр. Поиски вертолета Robinson на Телецком озере 5
15:05
Выставка гармоней из разных уголков России начала работать в Барнауле 0
14:51
Производственное здание в Алтайском крае потушили шестеро пожарных 0
14:33
Житель Заринска избил водителя такси и забрал его автомобиль 0
14:24
Штормовой прогноз объявлен в Алтайском крае на 17 и 18 февраля из-за ветра 1
14:17
Полиция добралась до голого томича, забаррикадировавшегося в чужом доме 3
14:07
Шторм мешает поискам вертолета на Телецком озере 8
13:50
Соцсеть "ВКонтакте" блокирует пользователей с хэштегами "групп смерти" 1
13:35
Новосибирский заключенный умер после употребления стеклоочистителя 5
13:23
Мужчины за 200. Игра от Amic.ru, которая прокачает мозги и накачает мускулы 6
13:16
Пассажирский самолет при взлете столкнулся с оленем в Америке 3
13:04
Трое неизвестных с топорами попытались ограбить салон связи в Москве 4
12:54
Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей 67
12:34
Житель Алтая перевел более 100 тыс. руб. за несуществующий трактор 4
12:23
Диакон РПЦ сулит хулителям президента Путина "место у параши" 58
12:15
Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск 0
12:03
Барнаулец сбил женщину в центре города, затем сжег свой паспорт – очевидцы 11
11:48
Роман "Мастер и Маргарита" собираются экранизировать в Америке 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.