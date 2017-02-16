Четверг, 16 Февраль, 20:02

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,15
€ 60,65
Brent
$ 51,5
-11°
Обь
26см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций

, ИА "Амител"
Санкции можно смягчить, если будут доказательства определенных действий России

Фото: pixabay.com

Члены Конгресса США внесли законопроект под названием Russian Sanctions Review Act ("О пересмотре российских санкций"). В документе прописаны условия любого ослабления антироссийских санкций, об этом пишет РБК, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается в документе, от администрации Дональда Трампа, в случае решения ослабить санкции против России, требуется предоставить в Конгресс доказательства того, что Кремль "прекратил поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении США и граждан страны".

Также в законопроекте говорится, что члены Конгресса должны будут иметь 120 дней для того, чтобы решить этот вопрос.  

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в конце января некоторые зарубежные издания писали, что  администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкций.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
19:50
Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций 0
19:27
Пранкеры Вован и Лексус напугали сенатора Маккейна Абырвалгом и Славиком 1
19:09
Коротко о главном: поиски вертолета, зарплаты и "алтайский Шерегеш"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 февраля
18:50
Школьник упал на рельсы метро в Екатеринбурге из-за разговора по телефону 0
18:32
Водителя, сбившего собаку, разыскивает полиция в Барнауле 1
18:18
Иномарка сбила в Воронеже бывшего гитариста группы "Сектор газа" 0
18:01
Какие результаты дал четвертый день поисковой операции на Телецком озере? 0
17:50
Машина сбила пенсионерку в Барнауле и скрылась с места аварии 3
17:35
Количество пенсионеров на Алтае почти сравнялось с числом работающих 6
17:23
Глава Минсельхоза Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике 13
17:14
Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества 0
17:01
Почти на 9 часов задержали самолет Барнаул – Москва из-за ЧП с пассажиром 14
16:49
Проспект Социалистический и улицу Мало-Тобольскую перекроют в Барнауле 1
16:34
Шквал звонков: перенос сроков выплат вызвал панику у алтайских пенсионеров 5
16:30
Компания Теlе2 объявила о старте продаж нового функционального смартфона 2
16:23
Алтайский край не будет залезать в долги до 2028 года 2
16:16
Появилось видео наезда женщины на пешеходов во Владивостоке 8
16:07
Марию Максакову собираются лишить членства "ЕР" из-за двойного гражданства 1
15:52
Обследовано 100 квадратных километров в ходе поисков вертолета на Алтае 14
15:36
Алмаз весом почти 182 карата нашли в Архангельской области 2
15:28
Белокуриха заняла 7-е место в России по популярности отдыха на 23 февраля 0
15:16
Долги по зарплате выросли в России в начале года 1
15:15
Стоп-кадр. Поиски вертолета Robinson на Телецком озере 5
15:05
Выставка гармоней из разных уголков России начала работать в Барнауле 0
14:51
Производственное здание в Алтайском крае потушили шестеро пожарных 0
14:33
Житель Заринска избил водителя такси и забрал его автомобиль 0
14:24
Штормовой прогноз объявлен в Алтайском крае на 17 и 18 февраля из-за ветра 1
14:17
Полиция добралась до голого томича, забаррикадировавшегося в чужом доме 3
14:07
Шторм мешает поискам вертолета на Телецком озере 8
13:50
Соцсеть "ВКонтакте" блокирует пользователей с хэштегами "групп смерти" 1
13:35
Новосибирский заключенный умер после употребления стеклоочистителя 5
13:23
Мужчины за 200. Игра от Amic.ru, которая прокачает мозги и накачает мускулы 6
13:16
Пассажирский самолет при взлете столкнулся с оленем в Америке 3
13:04
Трое неизвестных с топорами попытались ограбить салон связи в Москве 4
12:54
Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей 67
12:34
Житель Алтая перевел более 100 тыс. руб. за несуществующий трактор 4
12:23
Диакон РПЦ сулит хулителям президента Путина "место у параши" 58
12:15
Экс-депутата Михеева объявили в федеральный розыск 0
12:03
Барнаулец сбил женщину в центре города, затем сжег свой паспорт – очевидцы 11
11:48
Роман "Мастер и Маргарита" собираются экранизировать в Америке 5
11:41
Женщина-полицейский наехала на двух пешеходов в Бурятии 2
11:32
Женщина сбила трех человек на Дальнем Востоке на недавно купленном авто 4
11:21
Дмитрий Фельдман возглавил администрацию Рубцовска 0
11:15
Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования 1
11:08
Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении 10
11:00
Профессиональный боец ММА провел семинар в Барнауле 0
10:50
Лопасть вертолета обнаружили на Телецком озере во время поисков 8
10:33
Подачу воды ограничили в десятках домов в Барнауле 2
10:22
Как долго продлится поисковая операция на Телецком озере? 9
10:14
Медведев пообещал подписать к 8 марта Стратегию в интересах женщин 23
10:05
С глаз долой: в Госдуме предложили убрать алкоголь с витрин, как и сигареты 42
10:00
"Билайн" предлагает 4G смартфоны за полцены c комплектом услуг связи 2
09:50
Экс-депутат Вороненков признался, что не голосовал за присоединение Крыма 28
09:41
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Барнауле 0
09:35
Спортивную деревню стоимостью полмиллиарда рублей построят под Заринском 44
09:27
Пожар с многоэтажки перекинулся на соседний жилой дом в Краснодаре 1
09:16
Ученые обнаружили работу Черчилля о внеземных цивилизациях 3
09:12
Пожар в частном доме в Бийске тушили более 20 минут 0
09:00
Что подарить автолюбителю на грядущие праздники? 0
08:48
Суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления МВД Астафурова 2
08:28
Пранкеры Лексус и Вован разыграли Маккейна, Грэма и Макконнелла 21
08:05
Поисковые работы на Телецком озере продолжатся 16 февраля 11
07:49
"Лев" с Николь Кидман, "Патерсон" и китайский блокбастер: премьеры недели 0
07:34
Сильнее взрослых: истории из жизни детского онкологического отделения 3
07:23
Чем католический пост отличается от православного? 2
07:04
Как приготовить из картошки пиццу, вафли и сладкий десерт? 0
06:45
Коттедж с гостевым домиком продают в Барнауле за 11,5 млн рублей. Фото 19
06:26
Что подарить на годовщину свадьбы? Инфографика 0
06:01
Карлин сообщил о росте популяции птиц после запрета на весеннюю охоту 8
05:06
Не навреди: кому можно, а кому нельзя поститься? 3
04:08
Потепление идет в Алтайский край после аномальных морозов 9
00:05
Рок-фестиваль "Нашествие" решили провести в Кемеровской области 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.