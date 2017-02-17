Если такие названия, как "Алиса", "Ария" и "Кино", вам не просто знакомы, а говорят о многом и вызывают учащенное сердцебиение и приятные воспоминания, то новый тест от Amic.ru и "Нашего радио" именно для вас. Проверьте свои знания о русском роке, докажите, что отечественная музыка значит для вас все и даже больше, и выиграйте пригласительный на двоих на концерт группы "Князь", которая отметит в Барнауле свой пятилетний юбилей. Концерт пройдет 28 февраля в клубе-ресторане "Фараон". Победитель будет объявлен 22 февраля, им станет 106-й правильно ответивший на все вопросы.

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