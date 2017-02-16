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Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов в четверг, 16 февраля, в рамках пресс-конференции рассказал журналистам об итогах прошлого года и ответил на актуальные вопросы. Одной из главных и центральных тем беседы стал вопрос о переносе сроков выплат пенсий с февраля 2017 года.

Так, в целях обеспечения планирования бюджета Пенсионного фонда, равномерного распределения денежных средств, предназначенных для выплат пенсий, отделение сообщало еще в декабре прошлого года об изменении сроков финансирования кредитных организаций, осуществляющих выплату пенсий.

Как разъяснил Борис Трофимов, для 47% населения края доставка пенсий осуществляется через отделения "Почты России" с 3-го по 23-е число каждого месяца. Кредитные учреждения же получали деньги на счета к 8-му числу каждого месяца, и пенсионеры уже к 10 утра могли снять их в отделениях "Сбербанка". Ежемесячные выплаты в Алтайском крае составляют около 9 миллиардов рублей, причем около 5 из них осуществляются через "Сбербанк". Согласно новым правилам, выплаты должны осуществляться в кредитных учреждениях по графику 40%, 40%, 20%.

"В декабре 2016 года мы предупредили партнеров, в первую очередь "Сбербанк", что мы с февраля переходим на изменение сроков финансирования по сельским районам на 14-е число ежемесячно. Попросили эту информацию донести до клиентов. Учитывая, что все пенсионеры в январе получили по 5 тысяч рублей единовременной выплаты, думали, что тема не будет популярной. 8 февраля пенсионеры пришли за деньгами к 9-10 часам утра, а из-за изменившихся правил казначейства деньги были зачислены только к 4 часам дня. К этому времени получили шквал звонков от граждан, которые переживали, что деньги закончились в Пенсионном фонде. Наши граждане в районах Алтайского края также не были уведомлены, что зачисления пройдут только 14 февраля", – сказал Борис Трофимов.

По его словам, есть надежда, что пенсионеры в сельской местности привыкнут, что они теперь будут получать зачисление 14-го числа каждого месяца в районе 3-4 часов дня. Как отметил управляющий ОПФР, за последние годы они приучили пенсионеров получать средства на карты день в день, час в час. Что касается сроков выплат платежей по ЖКХ и потребительским кредитам, которые сместились из-за изменений начислений, то уже обсуждается данный вопрос с руководством "Сбербанка".

"Завтра я планирую провести встречу с руководством "Сбербанка", для которого эта тема также актуальна в плане доставки пенсии, учитывая, что в районах закрываются филиалы. Из 756 тысяч пенсионеров 400 тысяч приблизительно обслуживаются в "Сбербанке". Для каждого из тех, кто не получил деньги в назначенное время, был большой шок. Когда "Сбербанк" проводил агрессивную политику по переводу пенсионеров на свои карты, не стоял остро вопрос о закрытии банкоматов в районах края. Теперь пенсионеры должны ждать передвижной мобилизационный пункт. Это проблема", – добавил Борис Трофимов.

В ходе встречи он напомнил, что в 2017 году индексация пенсий вернется на прежний уровень фактической инфляции. Так, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4%. В итоге размер страховой пенсии по старости составил около 12,5 тысяч рублей. С 1 апреля пенсии будут повышены на 2,6% как работающим, так и неработающим пенсионерам.