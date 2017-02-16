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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на недавнее заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о восстановлении отношений между странами. Об этом пишет РИА Новости.

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"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", — отметил российский министр.

Ранее Мэттис заявил, что Америка хочет восстановить отношения с Россией, но намерена говорить с Москвой "с позиции силы".

Также Шойгу заявил, что надеется на разъяснение этой позиции, озвученной главой Пентагона.