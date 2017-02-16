Фото: paperneville.blogspot.ru

Власти Алтайского края на ближайшее десятилетие планируют придерживаться курса на избегание больших долговых обязательств региона.

Такую долговую политику предполагает одобренный в рамках заседания краевого правительства бюджетный прогноз региона до 2028 года.

Относительно долговых обязательств в прогнозе сказано, что основной курс направлен на своевременное исполнение обязательств, равномерное распределение долговой нагрузки и недопущение принятия новых расходных обязательств, не подкрепленных стабильными источниками доходов.

Читайте также: Алтайский край в условиях кризиса обходится без займов и сокращает госдолг

Как сообщают в пресс-аппарате правительства региона, также предусматривается возможность размещения государственных ценных бумаг для реализации инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного партнерства.

Бюджетный прогноз также предусматривает рост собственных доходов и сохранение социальной направленности расходов.

Относительно долговой политики региона напомним, что Алтайский край воздерживается от кредитов и наращивания государственного долга. По данным на 1 января 2017 года финансовые обязательства региона составили всего 2,198 миллиарда рублей.