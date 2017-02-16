Фото: severpost.ru
Участки проспекта Социалистического и улицы Мало-Тобольской перекроют в Барнауле на месяц в связи с прокладкой ливневой канализации.
Так, с 08:00 18 февраля до 21:00 18 марта нечетную сторону Социалистического проспекта перекроют на отрезке от дома №14а до дома №25а по улице Мало-Тобольской.
Мало-Тобольскую перекроют на участке от четной стороны до нечетной стороны проспекта Социалистического.
В пресс-центре мэрии Барнаула, обращаясь к участникам дорожного движения, призывают быть внимательными на указанных участках и заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
Мост когда год делали не могли сразу кусок трубы кинуть? И когда закончиться эта порнография на Ленинском, там возле Ультры уже полтора месяца клад ищут.