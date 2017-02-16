Фото: avtograf22.ru
Самолет авиакомпании "Сибирь", выполняющий рейс Барнаул – Москва, задержали в четверг, 16 февраля, на девять с половиной часов. Эту информацию ИА "Амител" подтвердили в пресс-службе аэропорта краевой столицы.
"Самолет должен был вылететь в 7.05. Однако его вылет отложили до 16.30. Все пассажиры были размещены в гостинице. Согласно законодательству, они были обеспечены напитками и едой", – прокомментировали в ведомстве.
Здесь не уточнили, по какой причине произошла такая задержка. Однако, по имеющейся информации ИА "Амител" , это произошло из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Для приведения человека в чувство потребовалось специальное оборудование, без которого самолет не смог вылететь в столицу.
Комментарии
то есть такое оборудование есть только на борту, а в Барнауле видимо нет раз столько искали.
А у остальных 130 дел в Москве не было? Откуплен был самолет?
Ну и увезли бы в больницу, зачем весь самолет держать, не в воздухе же плохо стало... или пассажир птица очень важная?
У нас только для козлов предоставляют отдельный самолет.Люди подождут.
Для приведения человека в чувство потребовалось специальное оборудование, без которого самолет не смог вылететь в столицу.
Чет не понял: кому было плохо? Пассажиру или самолету? Или пассажиру стало плохо, когда он узнал, что у самолета нет оборудования, без которого он не может лететь?
Для приведения ЧЕЛОВЕКА в чувство потребовалось специальное оборудование, БЕЗ КОТОРОГО самолет не смог вылететь в столицу
похоже, важный пассажир
На пассажирку израсходовали кислородный баллон. Аналогичных для такого типа самолета в городе не было, а без него полететь не мог. Привезли с Нска.
16.02.2017 17:33 Podkop
А пассажирку до больнички, на скоряке увезти нельзя было?
А все другие подождут. Ну подумаешь, опоздают на пересадку на другой самолет, за рубеж, например. Ну подумаешь, пропустят съезд, симпозиум, заседание на которое летели.
Нельзя, это очень важная мадам, остальные подождут... Их покормили, в гостинице полежали... Остальное не важно.
Ничего страшного. Ночью съездите посимпозиуите на заседании.)))
Какое-то весьма невнятное объяснение... Таки может промилле в крови у кого-то из пилотов "приводили" к приемлемым?
16.02.2017 17:39 посетитель
чистка крови за меньшее время делается.)
Podkop дал исчерпывающее объяснение 17:35, "Вы знаете, у нас тут дефицитный баллон с кислородом..."