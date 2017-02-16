Фото: avtograf22.ru

Самолет авиакомпании "Сибирь", выполняющий рейс Барнаул – Москва, задержали в четверг, 16 февраля, на девять с половиной часов. Эту информацию ИА "Амител" подтвердили в пресс-службе аэропорта краевой столицы.

"Самолет должен был вылететь в 7.05. Однако его вылет отложили до 16.30. Все пассажиры были размещены в гостинице. Согласно законодательству, они были обеспечены напитками и едой", – прокомментировали в ведомстве.

Здесь не уточнили, по какой причине произошла такая задержка. Однако, по имеющейся информации ИА "Амител" , это произошло из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Для приведения человека в чувство потребовалось специальное оборудование, без которого самолет не смог вылететь в столицу.