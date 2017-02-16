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Ученик второго класса упал на рельсы на одной из станций метро в Екатеринбурге. Вовремя прибывшей полиции удалось достать ребенка, сообщает ТАСС.

Как сообщается, ЧП случилось днем в четверг, 16 февраля. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали перелом левого тазобедренного сустава.

Издание пишет, что инцидент произошел из-за разговора по мобильному телефону. Ребенок был очень увлечен беседой и не заметил, как подошел к краю платформы и упал.