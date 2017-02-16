Фото: agro2b.ru
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев полагает, что укрепление рубля негативно скажется на российской экономике, сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова чиновника, сказанные им в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус, и не только для сельского хозяйства", – отметил Ткачев.
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Глава Минсельхоза добавил: "Доллар – 57: это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике".
Напомним, что на этой неделе рубль торгуется на Московской бирже на уровне значений лета 2015 года.
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Комментарии
Какие дураки управляют страной...
Да, да, всё продадим, гармошки оставим... Лен, пенька, умы и нефть наше всё!!!!!
Узко мыслит, для свер связанных с IT, укрепление рубля большой жирный +. Так как закупка и обновление оборудования по дорогому доллару тянет всю отрасль вниз.
Удар. Серьезно? Как же мы раньше жили при курсе 33?
он не уточнил по чьей экономики оно и понятно все слуги народа довно в валюте
Ослабление рубля-удар по населению. ткачёв и ему подобные к населению не относятся. Это паразиты (глисты).
Даже не глисты-бычьи цепни... Прицепились не отдерёшь.
Ахахаха, нахапал долларов по курсу в 70 руб. вот и взвыл...
Главе Минсельхоза нужно срочно посмотреть то видео, где Лавров сказал про него два слова.
На внутренним рынке, как будто цена не измениться!!! Прям вижу пацриотов, которые готовы иностранным буржуинам, за 100 баксов продать, а своим родненьким за 30
В СССР 1 рубль 0.7 доллара и все довольны были. Не было олигархов с мешками долларов.
Поставили добивать с/х.
Так-то он прав:"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших ЭКСПОРТНЫХ позиций, безусловно, серьезный минус..."