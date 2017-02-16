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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев полагает, что укрепление рубля негативно скажется на российской экономике, сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова чиновника, сказанные им в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус, и не только для сельского хозяйства", – отметил Ткачев.

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Глава Минсельхоза добавил: "Доллар – 57: это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике".

Напомним, что на этой неделе рубль торгуется на Московской бирже на уровне значений лета 2015 года.

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