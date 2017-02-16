Увеличение численности пенсионеров по итогам 2016 года в Алтайском крае составило около 8 тысяч человек. В ближайшие несколько лет в регионе количество работающих граждан и тех, кто получает пенсию, сравняется. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал на пресс-конференции управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов.

По его словам, в регионе по состоянию на 1 января 2017 года проживает 757 961 пенсионер. Причем идет стабильное увеличение этого количества с каждым годом.

"Через несколько лет соотношение работающих граждан и пенсионеров в Алтайском крае будет один к одному", – сказал Борис Трофимов.

Он отметил, что основным видом пенсии и пособий в крае будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2016 году составила около 682 тысяч человек. 75 тысяч — получатели пенсий по государственному обеспечению.

Кроме того, расходы на выплату пенсий и пособий в Алтайском крае по сравнению с 2015 годом выросли на 105% и составили 115 миллиардов рублей. Причем около 30 миллиардов — собственные доходы.

Также в прошлом году было выдано около 14,5 тысяч сертификатов на материнский капитал и дважды проходила индексация пенсии: с 1 февраля на 4% была увеличена страховая пенсия, а с 1 апреля — социальная.