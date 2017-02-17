Известный актер и режиссер, лауреат "Оскара" Мэл Гибсон может снять вторую серию супергеройского блокбастера "Отряд самоубийц".

Сейчас постановщик и студия находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

В 2016 году в прокат вышла новая картина режиссера, автора знаменитого "Храброго сердца", под названием "По соображениям совести", номинированная на "Оскар" как лучший фильм года.

Лента "Отряд самоубийц" Дэвида Эйра вышла в прокат в августе 2016 года и заработала около 745 миллионов долларов.