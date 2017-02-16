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Российские пранкеры Вован и Лексус, которые уже не в первый раз разыгрывают зарубежных политиков, на этот раз поговорили с американским сенатором Джоном Маккейном. Они сообщили американскому чиновнику, что его прослушивают российские хакеры Абырвалг и Славик. Об этом пишет Lenta.ru.

В свою очередь, Маккейн отметил, что будет следить за тем, что он говорит по телефону. Также он поблагодарил звонивших за предоставление этой информации.

Кроме этого, в телефонном разговоре была затронута тема антироссийских санкций. Сенатор заявил, что если Трамп захочет убрать эти санкции, то они будут действовать на законодательном уровне.

Как сообщалось ранее, пранкеры Вован и Лексус уже разыграли члена конгресса США Максин Уотерс. Пранкеры позвонили ей от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Разговор также касался антироссийских санкций.