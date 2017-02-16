Фото: vkpress.ru
Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на женщину 1941 года рождения, произошедшего днем 10 февраля.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 14:00 на улице Георгия Исакова в районе дома № 133.
Водитель автомобиля, допустивший наезд, скрылся с места ДТП.
Граждан, располагающих информацией о данном происшествии, просят обращаться по телефонам: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Правильно.. и так их много, как Трофимов сказал.
Хорошая, правильная традиция. Раздавить кого нибудь и уехать это здорово!.
Это сарказм конечно, но вот, что меня удивляет, так это принижение ценности человеческой жизни сегодня. Ну сбил, ну уехал, что такого? А ведь и снится не будет эта бабка утырку.