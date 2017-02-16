Фото: muzan.ru

Автомобиль Kia сбил в Воронеже бывшего гитариста группы "Сектор газа" Игоря Кущева. ДТП произошло вечером в среду, 15 февраля, сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на местные газеты.

Как сообщается, музыкант пытался перейти дорогу. От удара иномарки он отлетел в сторону и ударился о припаркованный Opel. Очевидцы говорили, что водитель скрылся, но сотрудники Гоавтоинспекции эту информацию опровергли.

Врачи диагностировали у Кущева ушиб головного мозга. Он находится в реанимации.

Игорь Кущев стал музыкантом группы "Сектор Газа" летом 1989 года. Осенью этого же года, не уходя из "Сектора", создал собственную группу "Школа". С Юрием Клинских Кущев записал пять альбомов. Однако вскоре после записи альбома "Ночь перед Рождеством", в начале 1991 года, Игорь Кущев покинул группу.