Настоящему мужчине – настоящий подарок. В преддверии 23 февраля Amic.ru разыгрывает месячный абонемент на занятия в сети тренажерных залов HARDCORE. Чтобы получить его ко Дню защитника Отечества, всего-то нужно пройти наш новый тест. Отвечайте на вопросы, узнавайте, какой вы мужчина, и получайте приз. Итоги мы подведем 21 февраля, а счастливчика определит случай.

У Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE 6 тренажерных залов: 1 женский и 5 залов общего пользования.

Залы расположены в разных районах города. Работают ежедневно и оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения качественных тренировок. Здесь работает квалифицированный персонал: профессиональные тренеры, мастера спорта.