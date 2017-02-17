Настоящему мужчине – настоящий подарок. В преддверии 23 февраля Amic.ru разыгрывает месячный абонемент на занятия в сети тренажерных залов HARDCORE. Чтобы получить его ко Дню защитника Отечества, всего-то нужно пройти наш новый тест. Отвечайте на вопросы, узнавайте, какой вы мужчина, и получайте приз. Итоги мы подведем 21 февраля, а счастливчика определит случай.
У Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE 6 тренажерных залов: 1 женский и 5 залов общего пользования.
Залы расположены в разных районах города. Работают ежедневно и оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения качественных тренировок. Здесь работает квалифицированный персонал: профессиональные тренеры, мастера спорта.
Комментарии
я слушаю ТЯЖЕЛУЮ музыку, а то, что там в вопросе - слушайте сами
А какой вы мужик в итоге?
я - Колян!!!
и я
и я Колян. по-ходу неКоляны на такие глупые тесты не отвечают )))
и я колян... наверно на пивасе в гараже спалился)))
17.02.2017 10:56 Serg 1 и я колян... наверно на пивасе в гараже спалился)))
точняк! я еще и гвоздь завтра только забью.