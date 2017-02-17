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Пройди тест, узнай, какой из тебя мужик, и получи приз от HARDCORE

, ИА "Амител"
Хилый, реальный или качок: узнай, какой ты мужчина, и получи абонемент на занятия в тренажерном зале

Фото: apteka.tomsk.ru

Настоящему мужчине – настоящий подарок. В преддверии 23 февраля Amic.ru разыгрывает месячный абонемент на занятия в сети тренажерных залов HARDCORE. Чтобы получить его ко Дню защитника Отечества, всего-то нужно пройти наш новый тест. Отвечайте на вопросы, узнавайте, какой вы мужчина, и получайте приз. Итоги мы подведем 21 февраля, а счастливчика определит случай.

 

 

У Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE 6 тренажерных залов: 1 женский и 5 залов общего пользования.
Залы расположены в разных районах города. Работают ежедневно и оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения качественных тренировок. Здесь работает квалифицированный персонал: профессиональные тренеры, мастера спорта.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.02.2017 10:28
Filin

я слушаю ТЯЖЕЛУЮ музыку, а то, что там в вопросе - слушайте сами

0  0
17.02.2017 10:30
- гость -

А какой вы мужик в итоге?

0  0
17.02.2017 10:37
- гость -

я - Колян!!!

0  0
17.02.2017 10:51
- гость -

и я

0  0
17.02.2017 10:51
- гость -

и я Колян. по-ходу неКоляны на такие глупые тесты не отвечают )))

0  0
17.02.2017 10:56
Serg 1

и я колян... наверно на пивасе в гараже спалился)))

0  0
17.02.2017 11:03
- гость -

17.02.2017 10:56 Serg 1 и я колян... наверно на пивасе в гараже спалился)))

точняк! я еще и гвоздь завтра только забью.

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