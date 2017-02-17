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Турнир по карате-киокушинкай прошел на Алтае

, ИА "Амител"
Двенадцатого февраля в Камне-на-Оби прошел турнир по карате-киокушинкай, в котором приняла участие двукратная чемпионка мира

В турнире участвовали больше ста юных спортсменов

Двенадцатого февраля в Камне-на-Оби состоялся межрегиональный турнир – матчевая встреча по карате-киокушинкай. В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из Алтайского края и Новосибирской области. Вместе со своими учениками в мероприятии также участвовала чемпионка России, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по карате-киокушинкай Анна Лобач-Кукарина. Турнир был посвящен 28-й годовщине вывода войск из Афганистана. В таком формате соревнования проводятся третий год.

"В 2017 году исполняется 25 лет, как в Камне-на-Оби появился такой вид спорта, как карате-киокушинкай", – рассказал региональный представитель карате-киокушинкай в Алтайском крае Виталий Порошенко. – За это время в нашей секции занимались тысячи учеников, для которых карате стало образом жизни. Наши ученики сегодня служат в военных и силовых структурах, где востребованы и ценятся выносливость, сила духа, дисциплина, самоорганизация. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи".

В турнире участвовало больше ста юных спортсменов

Организаторы турнира благодарят предприятие "Алеусский лес" за помощь в проведении мероприятия.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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