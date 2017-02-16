Фото: yk-avto.kz

Полиция в Барнауле разыскивает водителя, совершившего наезд на собаку в барнаульском поселке Черницк и покинувшего место ДТП.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 15:20 4 февраля на улице Новостройка у дома №6.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на животное (собаку), неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который с места происшествия скрылся", — уточняют обстоятельства ДТП в Госавтоинспекции.

В настоящее время в связи с произошедшим разыскивается автомобиль Honda темно-синего цвета, государственный регистрационный знак неизвестен.

Очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.