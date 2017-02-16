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Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 22-летнего жителя Бийска ушло в суд. Молодого человека обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В СКР полагают, что летом 2015 года 22-летний выпускник детского дома похитил у сироты более одного миллиона двухсот тысяч рублей. Обвиняемый знал, что на счетах воспитанников детских домов есть деньги, которые они получают в качестве социальных выплат. Он подружился с одним из подростков, которому еще не исполнилось 18 лет. Обвиняемый пообещал сироте помочь с покупкой жилья.

Воспитанник детского дома дал ему свою банковскую карту, с которой обвиняемый в течение нескольких недель снимал деньги. В результате со счета сироты пропала указанная сумма.