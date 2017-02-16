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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в причинении побоев женщине-фельдшеру скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.

ЧП случилось в среду, 15 февраля. На вызов в общежитие прибыла бригада скорой помощи. Пациент, которому требовалась помощь, был пьян. Когда женщина оказывала ему помощь, он ударил ее кулаком по лицу.

После этого женщина обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее травму головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно в Саратове также произошло нападение на женщину-фельдшера. Тогда пятеро мужчин едва не изнасиловали медика.