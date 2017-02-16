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Семилетняя девочка из Великобритании по имени Хлоя Бриджуотер написала письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи. В своем обращении ребенок попросил устроить ее на работу. Чуть позже девочка получила ответ, пишет "Лента.ру".

В своем письме она отметила, что увлекается роботами, любит плавать и в будущем хочет работать в Google.

"Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии", — написал руководитель корпорации. Он также отметил, что будет ждать девочку на работу после того, как она закончит школу.

Google Inc. – американская транснациональная публичная корпорация, компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов.