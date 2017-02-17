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Алтайский край в пятницу, 17 февраля, живет в условиях штормовой погоды – в регионе ожидается потепление, сильные осадки и ветер.
"На большей части территории снег, в южных районах мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – сообщает краевой Гидрометцентр.
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Днем по региону -2…-7 градусов, местами в предгорьях до +4 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с усилением до 13-18 метров. Местами по югу возможны порывы до 20-25 метров в секунду.
В краевой столице снег, временами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Днем в Барнауле -2…-4 градуса. Ветер южный с порывами до 18 метров в секунду.
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