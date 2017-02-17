Фото: avito.ru

Бревенчатый коттедж площадью 210 квадратных метров продают в барнаульском поселке Южный за 10 миллионов рублей.

Как сказано на сайте Avito.ru, жилье расположено на участке девять соток на улице Памирской.

"Дом построен в 2012 году из ангарской сосны, рубленной вручную топором. На первом этаже большой холл, кухня, санузел с ванной, жилая комната. На втором этаже санузел с ванной, две жилые комнаты", – сказано в объявлении.

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Также имеется гараж на четыре автомобиля, котельная, баня. На участке выполнен ландшафтный дизайн.