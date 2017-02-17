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Соглашение о погашении РФ последнего долга СССР в размере 125,2 миллиона долларов подпишут в ближайшие месяцы, а сам долг погасят до начала лета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
По словам собеседника, соглашение технически готово уже давно, страны его парафировали. В данный момент осталось только подписать, что будет сделано в ближайшие месяцы. "Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", – приводит издание слова источника.
В пресс-службе Министерства финансов газете рассказали, что долг будет погашен за счет средств бюджета, которые предусмотрены в текущем году на урегулирование госдолга. Согласно официальным документам ведомства, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей, сообщает газета.
Издание отмечает, что на минувшей неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. В министерстве тогда подчеркнули, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.
В Минфине добавили, что соглашение со страной будет подписано министерством от имени российского правительства, а долг погасят в течение 45 дней с момента его ратификации.
Комментарии
Македония, Босния и Герцеговина. Такие государства были во времена СССР?
Из Википедии: "В период существования Югославии Босния и Герцеговина являлась беднейшей республикой"
Что у них можно было набрать в долг? Табак для "Герцеговина Флор"?
Родители в детстве платили за меня детскую страховку. В шестнадцать лет её перечислили на книжку. Мечтал купить мотоцикл но был август 1992. Обесценились. Так и лежат. Этот долг тоже выплатят с процентами за двадцать пять лет?
17.02.2017 08:35 - гость -
Конечно, с учетом деноминации и инфляции, вместе с процентами рублей 10 выйдет.
Не Москва, а Россия...., а по поводу долга своим гражданам - это к Чубайсу он давно их вложил в Лондон....
СМИ: Москва собирается погасить последний долг СССР к лету 2017 года
Москва альтруистка и погасит долг за весь бывший СССР или занятые средства действительно тратились на нужды Москвы и она теперь честно решила погасить его? Или как обычно скинемся всей страной, а приз получит Москва?
Могли за прощенные долги компенсировать этот долг, мало у нас коллекторов в стране...
Антинародные антисанкции это одно, а долги вернуть - дело святое!
- гость - 17 февраля 2017 г. 08:35 Родители в детстве платили за меня детскую страховку. В шестнадцать лет её перечислили на книжку. Мечтал купить мотоцикл но был август 1992. Обесценились. Так и лежат. Этот долг тоже выплатят с процентами за двадцать пять лет? ===================== Родители свадебную страховку платили за меня (типа, деньги выплачиваются к свадьбе, когда ребенок вырастает). Когда выросла, эти деньги стали пшиком. Бабушка с дедушкой оформили срочный вклад к моему совершеннолетию. И тоже пришлось на 90-ые гг., когда этот вклад стал копеечным. Так и лежит в Сбере, на проезд больше потрачу. Нельзя в нашем государстве деньги вкладывать и страховаться - попользуются и обдурят.
долг перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов.
А кого от фашизма спасали ценой жизней наших дедов?
За свадебную страховку сыну (2000 советских рублей) купила в 90-х шоколадку. Зато передо мной долга нет!
Это ж сколько СССР занял денег в нищих Македониях, которых, собственно, не было, что до сих пор Россия не в состоянии отдать? А когда долбанная "москва" перестанет обворовывать свою страну, а начнёт требовать долги с Прибалтики, украины, той же Македонии, бывших азиатских республик?
Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании оперативники изъяли у него еще 20 миллионов. По итогам обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.
Так наших воров всё ловят-ловят, а что же, неужели их денег не хватает, чтобы отдать долги. Да сколько у нас воруют слуги народа, так все бюджетные дыры закрыть можно и ещё останется, чтобы этих ворюг на Марс отправить во главе с правительством.
народу долг отдайте, а то последний, блин, слов нет
Эх Россия! Мать родная! Всех ты любишь, всем Даешь! А сама ведь с голой жопой! Вечно в проголодь живешь!
- гость - 17 февраля 2017 г. 08:35, 08:55,09:38 Хм.... А я свой "косарь" страховой в 2001 получил. И тесть мой недавно 72000р. получил по вкладам бывшего Сбербанка СССР.
Ой, не надо, 72000 он мог получить, если у него тогда несколько десятков вкладов было. Но тогда он бывший валютчик. А так-то там ограничения по суммам.