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Соглашение о погашении РФ последнего долга СССР в размере 125,2 миллиона долларов подпишут в ближайшие месяцы, а сам долг погасят до начала лета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника, соглашение технически готово уже давно, страны его парафировали. В данный момент осталось только подписать, что будет сделано в ближайшие месяцы. "Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", – приводит издание слова источника.

В пресс-службе Министерства финансов газете рассказали, что долг будет погашен за счет средств бюджета, которые предусмотрены в текущем году на урегулирование госдолга. Согласно официальным документам ведомства, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей, сообщает газета.

Издание отмечает, что на минувшей неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. В министерстве тогда подчеркнули, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

В Минфине добавили, что соглашение со страной будет подписано министерством от имени российского правительства, а долг погасят в течение 45 дней с момента его ратификации.