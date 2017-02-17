Пятница, 17 Февраль, 11:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,15
€ 60,65
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
25см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

СМИ: Москва собирается погасить последний долг СССР к лету 2017 года

, ИА "Амител"
Сумма последнего долга составляет 125,2 миллиона долларов

Фото: million-wallpapers.ru

Соглашение о погашении РФ последнего долга СССР в размере 125,2 миллиона долларов подпишут в ближайшие месяцы, а сам долг погасят до начала лета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника, соглашение технически готово уже давно, страны его парафировали. В данный момент осталось только подписать, что будет сделано в ближайшие месяцы. "Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", – приводит издание слова источника.

В пресс-службе Министерства финансов газете рассказали, что долг будет погашен за счет средств бюджета, которые предусмотрены в текущем году на урегулирование госдолга. Согласно официальным документам ведомства, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей, сообщает газета.

Издание отмечает, что на минувшей неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. В министерстве тогда подчеркнули, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

В Минфине добавили, что соглашение со страной будет подписано министерством от имени российского правительства, а долг погасят в течение 45 дней с момента его ратификации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.02.2017 08:29
- гость -

Македония, Босния и Герцеговина. Такие государства были во времена СССР?

Из Википедии: "В период существования Югославии Босния и Герцеговина являлась беднейшей республикой"

Что у них можно было набрать в долг? Табак для "Герцеговина Флор"?

0  0
17.02.2017 08:35
- гость -

Родители в детстве платили за меня детскую страховку. В шестнадцать лет её перечислили на книжку. Мечтал купить мотоцикл но был август 1992. Обесценились. Так и лежат. Этот долг тоже выплатят с процентами за двадцать пять лет?

0  0
17.02.2017 08:55
- гость -

17.02.2017 08:35 - гость -

Конечно, с учетом деноминации и инфляции, вместе с процентами рублей 10 выйдет.

0  0
17.02.2017 08:57
медведь-шатун

Не Москва, а Россия...., а по поводу долга своим гражданам - это к Чубайсу он давно их вложил в Лондон....

0  0
17.02.2017 09:22
Пироженка

СМИ: Москва собирается погасить последний долг СССР к лету 2017 года

Москва альтруистка и погасит долг за весь бывший СССР или занятые средства действительно тратились на нужды Москвы и она теперь честно решила погасить его? Или как обычно скинемся всей страной, а приз получит Москва?

0  0
17.02.2017 09:28
Алекс

Могли за прощенные долги компенсировать этот долг, мало у нас коллекторов в стране...

0  0
17.02.2017 09:34
Divergent

Антинародные антисанкции это одно, а долги вернуть - дело святое!

0  0
17.02.2017 09:38
- гость -

- гость - 17 февраля 2017 г. 08:35 Родители в детстве платили за меня детскую страховку. В шестнадцать лет её перечислили на книжку. Мечтал купить мотоцикл но был август 1992. Обесценились. Так и лежат. Этот долг тоже выплатят с процентами за двадцать пять лет? ===================== Родители свадебную страховку платили за меня (типа, деньги выплачиваются к свадьбе, когда ребенок вырастает). Когда выросла, эти деньги стали пшиком. Бабушка с дедушкой оформили срочный вклад к моему совершеннолетию. И тоже пришлось на 90-ые гг., когда этот вклад стал копеечным. Так и лежит в Сбере, на проезд больше потрачу. Нельзя в нашем государстве деньги вкладывать и страховаться - попользуются и обдурят.

0  0
17.02.2017 09:49
- гость -

долг перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов.

А кого от фашизма спасали ценой жизней наших дедов?

За свадебную страховку сыну (2000 советских рублей) купила в 90-х шоколадку. Зато передо мной долга нет!

0  0
17.02.2017 09:59
- гость -

Это ж сколько СССР занял денег в нищих Македониях, которых, собственно, не было, что до сих пор Россия не в состоянии отдать? А когда долбанная "москва" перестанет обворовывать свою страну, а начнёт требовать долги с Прибалтики, украины, той же Македонии, бывших азиатских республик?

0  0
17.02.2017 10:05
- гость -

Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании оперативники изъяли у него еще 20 миллионов. По итогам обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Так наших воров всё ловят-ловят, а что же, неужели их денег не хватает, чтобы отдать долги. Да сколько у нас воруют слуги народа, так все бюджетные дыры закрыть можно и ещё останется, чтобы этих ворюг на Марс отправить во главе с правительством.

0  0
17.02.2017 10:41
гость-пенсионер

народу долг отдайте, а то последний, блин, слов нет

0  0
17.02.2017 10:44
Сталинский Сокол

Эх Россия! Мать родная! Всех ты любишь, всем Даешь! А сама ведь с голой жопой! Вечно в проголодь живешь!

0  0
17.02.2017 10:49
- гость -

- гость - 17 февраля 2017 г. 08:35, 08:55,09:38 Хм.... А я свой "косарь" страховой в 2001 получил. И тесть мой недавно 72000р. получил по вкладам бывшего Сбербанка СССР.

0  0
17.02.2017 10:57
- гость -

Ой, не надо, 72000 он мог получить, если у него тогда несколько десятков вкладов было. Но тогда он бывший валютчик. А так-то там ограничения по суммам.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:04
Советник МВД Украины призвал заблокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники" 0
11:00
Как идет строительство жилого комплекса "Большая Медведица"? 0
10:51
Две жительницы Алтая спрятали в сугробе украденные ими утварь и одежду 0
10:39
Сибирский конгресс по эстетической стоматологии состоится в Красноярске 0
10:33
16 новых животных попали в обновленную Красную книгу Алтайского края 1
10:30
Строительная компания "Жилищная инициатива" объявила о новой акции 0
10:27
Идем по приборам: алтайских водителей предупреждают о плохой видимости 0
10:22
Пройди тест, узнай, какой из тебя мужик, и получи приз от HARDCORE 7
10:20
Что подарить мужчине на 23 февраля? 0
10:14
Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула 18 февраля 2
10:07
Суд арестовал фактического главу Samsung по обвинению во взяточничестве 1
10:00
Барнаульский пивоваренный стал лауреатом конкурса "Лучший продукт – 2017" 3
09:51
Барнаульская сеть "Киномир" открыла кинотеатр в ТЦ в Новосибирске 0
09:34
Житель США по ошибке пожертвовал свою рубашку со спрятанной заначкой 2
09:30
Ремонт за семь дней вместе с гипермаркетом "Знак" 0
09:27
Дополнительное оборудование задействуют для поисков вертолета на Алтае 9
09:17
Троллейбус и кроссовер столкнулись в Барнауле. Фото 1
09:08
СБУ завела уголовное дело на писателя Захара Прилепина 2
09:00
Пройди тест о русском роке и окажись на концерте группы "Князь" бесплатно 2
08:49
72 человека погибли при взрыве в пакистанском мавзолее 2
08:29
Барнаул утром 17 февраля сковали семибалльные пробки 5
08:18
СМИ: Москва собирается погасить последний долг СССР к лету 2017 года 15
08:00
Магазин "Охапка" возвращает 50% от покупки на бонусную карту 2
07:34
Отходы агрохимии уничтожат в Алтайском крае за 1,4 млрд рублей 6
07:03
Коттедж из ангарской сосны продают в Барнауле за 10 миллионов рублей. Фото 23
06:32
Актер Юрий Стоянов: "Обожаю американское кино" 7
06:01
Плюсовая температура, снег и ветер: Алтайский край живет в режиме шторма 1
00:07
Мэл Гибсон может снять вторую часть "Отряда самоубийц" 2
23:06
Семилетняя девочка получила ответ на письмо от гендиректора Google 2
22:06
Пьяный петербуржец напал на женщину-фельдшера скорой помощи 0
21:04
Мясо из Мексики могут вновь разрешить импортировать в Россию 6
20:02
Выпускник детского дома в Бийске украл у сироты более миллиона рублей 0
19:50
Конгрессмены США назвали условия ослабления антироссийских санкций 0
19:27
Пранкеры Вован и Лексус напугали сенатора Маккейна Абырвалгом и Славиком 4
19:09
Коротко о главном: поиски вертолета, зарплаты и "алтайский Шерегеш"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 февраля
18:50
Школьник упал на рельсы метро в Екатеринбурге из-за разговора по телефону 0
18:32
Водителя, сбившего собаку, разыскивает полиция в Барнауле 15
18:18
Иномарка сбила в Воронеже бывшего гитариста группы "Сектор газа" 2
18:01
Какие результаты дал четвертый день поисковой операции на Телецком озере? 5
17:50
Машина сбила пенсионерку в Барнауле и скрылась с места аварии 3
17:35
Количество пенсионеров на Алтае почти сравнялось с числом работающих 11
17:23
Глава Минсельхоза Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике 13
17:14
Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества 0
17:01
Почти на 9 часов задержали самолет Барнаул – Москва из-за ЧП с пассажиром 17
16:49
Проспект Социалистический и улицу Мало-Тобольскую перекроют в Барнауле 1
16:34
Шквал звонков: перенос сроков выплат вызвал панику у алтайских пенсионеров 6
16:30
Компания Теlе2 объявила о старте продаж нового функционального смартфона 3
16:23
Алтайский край не будет залезать в долги до 2028 года 2
16:16
Появилось видео наезда женщины на пешеходов во Владивостоке 9
16:07
Марию Максакову собираются лишить членства "ЕР" из-за двойного гражданства 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.