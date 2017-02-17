Фото: eastsideautoservice.ca
В Барнауле утром в пятницу, 17 февраля, образовались семибалльные заторы. Об этом гласят данные ресурса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на пересечениях улицы Малахова с улицами Юрина и Власихинской, а также на Павловском тракте в сторону проспекта Строителей. Там скорость движения авто не превышает 5-7 километров в час.
Также движение затруднено на перекрестке ул. Северо-Западная – пр-т Ленина, на улице Советской Армии, проспекте Красноармейском и пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом.
Ситуацию на дороге осложняют три аварии, две из которых произошли на улице Власихинской, а одна – на улице Малахова.
Комментарии
Заголовок жесть - армагедон......
смысл этой "новости"? На картинку с информацией получасовой давности любой может и сам посмотреть. Пока ее опишут и выставят на сайт, и час пройдет.
А про пробку на "Павловском тракте в сторону Строителей" (само по себе уникальное описание), можно каждый день писать, не глядя на карту
17.02.2017 09:09 - гость -
Вы же зашли и отписались. Значит цель достигнута.)
Надо же, в городе пробки по утрам? Вау, а я то думая че это у так долго на работу добираюсь, да и вечером тоже. Вот удивительно, про это можно писать каждый день. АМИК, не меняйте ни текст, ни заголовок, просто оставьте как шаблон и выставляйте каждое утро.
Наталья Дроздова
Я обожаю пробки на дорогах! Как траулер, зажатый среди льдин, Стоишь в застывшем транспортном потоке В толпе машин, но всё-таки один.
Когда ты очень ясно понимаешь, Что ничего не можешь поменять, Реальность поневоле принимаешь И раздраженье учишься смирять.
И, если удаётся, то, как в сказке, Приходят мысли, и текут стихи… За ветровым стеклом тускнеют краски, И не мешают нервные гудки…
И космосом становится на время Твой полутёмный маленький салон. Фантазия, как конь, порвавший стремя, Тебя уносит вдаль за горизонт…
И иногда бывает даже грустно Вновь возвращаться в эту суету, Где, не родившись, умирают чувства, И не поймаешь мысли на лету…