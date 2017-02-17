Фото: eastsideautoservice.ca

В Барнауле утром в пятницу, 17 февраля, образовались семибалльные заторы. Об этом гласят данные ресурса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на пересечениях улицы Малахова с улицами Юрина и Власихинской, а также на Павловском тракте в сторону проспекта Строителей. Там скорость движения авто не превышает 5-7 километров в час.

Также движение затруднено на перекрестке ул. Северо-Западная – пр-т Ленина, на улице Советской Армии, проспекте Красноармейском и пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом.

Ситуацию на дороге осложняют три аварии, две из которых произошли на улице Власихинской, а одна – на улице Малахова.