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В результате теракта в южной провинции Пакистана Синд погибли не менее 72 человек, еще 250 получили различные ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание The News.

ТАСС со ссылкой на местный телеканал Samaa TV отмечает, что среди погибших 12 женщин и 10 детей.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 16 февраля. Взрыв прогремел в городе Сехван-Шариф. По данным источника, это произошло в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа.

Пакистанский премьер-министр Наваз Шариф решительно осудил взрыв и назвал его "нападением на будущее Пакистана".

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористические организации "Джамаат-уль-Ахрар" и "Исламское государство" (запрещена в РФ).