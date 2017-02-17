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Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против гражданина РФ, писателя Захара Прилепина, получившего звание майора в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
В ее записи на странице в Fаcebook сказано, что досудебное расследование ведется по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".
Сам писатель отнесся к данному факту с юмором. Прилепин отметил, что не переживает по этому поводу и пишет для украинского лидера Петра Порошенко "письмо с извинениями".
"Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню", — цитирует агентство писателя.
Захар Прилепин является автором книг "Патология", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель" и других. 9 февраля писателю присудили премию российского правительства в области культуры за минувший год.
Комментарии
Варвара Караулова даже не доехала до места боевых действий, получила уголовное дело и срок, а эта ситуация похоже никого не волнует. Напротив - хлопец себя героем выставляет...
Алекс 17 февраля 2017 г. 09:33 Варвара Караулова даже не доехала до места боевых действий, получила уголовное дело и срок, а эта ситуация похоже никого не волнует. Напротив - хлопец себя героем выставляет...
Варвара Караулова дебелая телка, связавшаяся с ИГ(запрещенным в РФ) деятели из него режут людям головы, убивают невинных людей, Захар же по зову сердца, рванул на Донбасс что бы защищать людей от бандеровской сволочи.