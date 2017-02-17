Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели задействуют дополнительное оборудование в рамках поиска вертолета Robinson, который, по имеющимся данным, вечером 12 февраля упал в Телецкое озеро.

Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России, для поисковой операции в Республике Алтай направят гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900, который способен работать на больших глубинах.

Отметим, что также спасатели используют глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon, который, впрочем, пока не позволил обнаружить воздушное судно.

Гидролокатор KLEIN 3900 состоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда МЧС России. Обученный личный состав доставит его в Республику Алтай к месту поисковых работ авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать дополнительное подводное оборудование в поисковых мероприятиях.

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Данное оборудование позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 метров и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Ранее KLEIN 3900 уже использовали на Телецком озере, когда летом 2011 года здесь затонуло маломерное судно.

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Напомним, поиски в акватории Телецкого озера ведутся с утра понедельника. Информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



