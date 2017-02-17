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Новости

Дополнительное оборудование задействуют для поисков вертолета на Алтае

, ИА "Амител"
На Телецкое озеро будет направлен гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900 Керченского поисково-спасательного отряда

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели задействуют дополнительное оборудование в рамках поиска вертолета Robinson, который, по имеющимся данным, вечером 12 февраля упал в Телецкое озеро.

Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России, для поисковой операции в Республике Алтай направят гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900, который способен работать на больших глубинах.

Отметим, что также спасатели используют глубоководный телеуправляемый комплекс Falcon, который, впрочем, пока не позволил обнаружить воздушное судно.

Гидролокатор KLEIN 3900 состоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда МЧС России. Обученный личный состав доставит его в Республику Алтай к месту поисковых работ авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать дополнительное подводное оборудование в поисковых мероприятиях.

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Данное оборудование позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 метров и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Ранее KLEIN 3900 уже использовали на Телецком озере, когда летом 2011 года здесь затонуло маломерное судно.

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Напомним, поиски в акватории Телецкого озера ведутся с утра понедельника. Информация о крушении вертолета Robinson появилась вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.


 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.02.2017 10:14
- гость -

За чей счет "банкет"?

0  0
17.02.2017 10:18
- гость -

Да за твой счет. За твой.

0  0
17.02.2017 10:19
Гость

Не за Ваш! Хватит ныть! У людей горе!!! Если их не будут искать, Вы от этого богаче не будете, не переживайте!!! Идите лучше поработайте, может денег прибавится!!!

0  0
17.02.2017 10:19
- гость -

10-14....АБ банкует(((

0  0
17.02.2017 10:34
- гость -

Если бы утонула обычная бабушка, ее бы и никто искать не стал! От жира бесятся!

0  0
17.02.2017 10:35
- гость -

Ну или по крайней мере достаточно обеспеченных людей в нашем крае и за его пределами, которые точно хотят довести эту операцию до финала, чтобы спать спокойно!

0  0
17.02.2017 10:37
- гость -

17.02.2017 10:34 - гость -

Если бы утонула обычная бабушка, ее бы и никто искать не стал! От жира бесятся!

Да утопи уже свою бабушку, заодно и узнаем, будут ее искать или ты балаболишь языком.

0  0
17.02.2017 10:54
ви

предлагаю откачать воду насосами в специальный резервуар, извлечь все тела разом что скопились на дне и залить воду обратно.

0  0
17.02.2017 10:59
гость

Весь данный кипишь имел бы смысл, если бы утонувший объект имел компактный вид, как катер с людьми, например. Сейчас этот объект, который развалился уже при ударе о воду, разнесло по всему Телецкому, и если найдут некоторые фрагменты, эта не тот результат, которого хотят достичь. А хотят найти все и всех, судя по стягиванию людей и техники. Но это нереально, одни эмоции, не более.

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