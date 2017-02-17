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Житель штата Калифорния (США) сдал свою рубашку на благотворительность, забыв о спрятанных в ней ранее деньгах. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на Mashable.

65-летний Боб Хоффман шесть лет откладывал средства на совместную поездку в Италию с женой Линдой. Мужчина собирался накопить 10 тысяч долларов, однако узнал, что его родственники нуждаются в деньгах. Тогда Хоффман снял сумму со счета в банке. Мужчина собирался передать деньги родным через несколько дней и поэтому спрятал наличные в старую рубашку.

Однако, когда 68-летняя супруга американца попросила его отобрать ненужные вещи для благотворительности, Хоффман забыл о заначке и отдал супруге рубашку с деньгами. Осознал это он лишь спустя два дня. После этого мужчина рассказал обо всем жене и отправился в магазин некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным, чтобы вернуть пожертвование.

Одежду американца нашли на складе на следующее утро. В благодарность за находку и ее сохранность супружеская пара заказала сотрудникам магазина пиццу.