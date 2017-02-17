Фото: casinoz.work
Житель штата Калифорния (США) сдал свою рубашку на благотворительность, забыв о спрятанных в ней ранее деньгах. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на Mashable.
65-летний Боб Хоффман шесть лет откладывал средства на совместную поездку в Италию с женой Линдой. Мужчина собирался накопить 10 тысяч долларов, однако узнал, что его родственники нуждаются в деньгах. Тогда Хоффман снял сумму со счета в банке. Мужчина собирался передать деньги родным через несколько дней и поэтому спрятал наличные в старую рубашку.
Однако, когда 68-летняя супруга американца попросила его отобрать ненужные вещи для благотворительности, Хоффман забыл о заначке и отдал супруге рубашку с деньгами. Осознал это он лишь спустя два дня. После этого мужчина рассказал обо всем жене и отправился в магазин некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным, чтобы вернуть пожертвование.
Одежду американца нашли на складе на следующее утро. В благодарность за находку и ее сохранность супружеская пара заказала сотрудникам магазина пиццу.
Комментарии
10000 толстая пачка.
он только собирался накопить 10 косых. по факту хз сколько там было. почему чек не выписал? или перевод не оформил?
ну и пицца в награду порадовала))