Барнаульская сеть "Киномир" официально открыла в четверг, 16 февраля, новый кинотеатр в ТЦ "Эдем" в Академгородке в соседнем Новосибирске.

Как сообщают в компании, первый за пределами Алтайского края современный мультиплекс расположен в новосибирском Академгородке по адресу: ул. Кутателадзе, 4.

В кинотеатре спроектировано семь кинозалов c возможностью демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Один из залов будет категории VIP, в другом установлена революционная звуковая система DolbyAtmos. В целом кинотеатр рассчитан на 870 мест. Все кинозалы оборудованы системой для цифрового показа, высокотехнологичными экранами, современным климатическим оборудованием, комфортными креслами, в том числе Loveseats — дизайнерскими диванами на двоих.

Средняя цена билета в новосибирском "Киномире" составит 250 рублей. Интерьер очень похож на тот, что сделан в торговом центре "Арена" в Барнауле. Инвестиции в проект, по разным данным, составили около 170 миллионов рублей.

Общая площадь новосибирского ТРЦ "Эдем" составляет 37,5 тысяч кв. м. Среди главных арендаторов значатся торговые сети "Эльдорадо", "Детский мир", а на фудкорте размещаются KFC, "Бочкари".

Отметим, что в январе сеть "Киномир" закрыла старейший кинотеатр в Барнауле "Родина". В ближайшее время в здании может разместиться "Музей кино".