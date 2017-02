Радостная новость для жителей и гостей Новосибирска и Бердска! С 16 февраля в ТРК "Эдем", расположенном в новосибирском Академгородке по адресу ул. Кутателадзе, 4, начал свою работу современный мультиплекс — первый кинотеатр сети #Киномир за пределами Алтайского края. #КиномирЭдем это: ➡️Семь кинозалов на 802 места с возможностью демонстрации фильмов в 2D и 3D в специальных "легких очках"; ➡️VIP-зал с удобными кожаными диванами; ➡️зал, оборудованный звуковой системой Dolby Atmos, создающей настоящую объемную акустическую 3D-картину; ➡️высокотехнологичные экраны; ➡️современное климатическое оборудование; ➡️комфортные кресла, в том числе Love Seats – дизайнерские диванчики на двоих; ➡️кинобар с большим выбором закусок и напитков; ➡️футуристичный интерьер; ➡️приветливый персонал. Все предназначено для того, чтобы "Киномир-Эдем" стал любимым местом отдыха для поклонников кино из Новосибирска и ближайших городов. Мы ждем вас! #Kinomir #мойкиномир

A post shared by Сеть кинотеатров "КИНОМИР" (@kinomiraltay) on Feb 16, 2017 at 3:57am PST