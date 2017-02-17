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Суд в столице Южной Кореи выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, которого обвиняют во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе, пишет РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

По данным агентства, фактический глава корпорации будет дожидаться судебного решения по своему делу в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

Следствие должно завершиться до 28 февраля. Его могут продлить лишь на один месяц с согласия и.о. президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

"Лента.ру" добавляет, что Центральный районный суд Сеула отклонил запрос на арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, возглавляющего также Корейскую федерацию конного спорта.

По данным издания, Сан Джин Пака, как и Ли Чжэ Ёна, обвиняют во взяточничестве и иных преступлениях.

Агентство напоминает, что коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре минувшего года, когда СМИ сообщили о получении крупными корпорациями страны, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, которые были созданы приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Утверждается, что она, не занимая никаких государственных постов, вмешивалась в дела администрации президента и получала выгоду от своих высоких связей.

Сейчас Цой Сун Силь находится под арестом.