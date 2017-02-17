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Социальные продовольственные ярмарки состоятся во всех пяти районах Барнаула в субботу, 18 февраля, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

По словам сити-менеджера Сергея Дугина, социальные ярмарки стали хорошей традицией. "Предлагаются продукты либо от оптовиков, либо от местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств. Для барнаульцев это хорошая возможность купить продукты по ценам в среднем на 20% ниже розничных за счет того, что торговая наценка минимальна", – отметил глава городской администрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – улица Попова – Георгия Исакова (площадь Народная)

Октябрьский район – проспект Ленина, 152

Центральный район – проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.



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