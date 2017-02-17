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Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула 18 февраля

, ИА "Амител"
Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00

Фото: primgazeta.ru

Социальные продовольственные ярмарки состоятся во всех пяти районах Барнаула в субботу, 18 февраля, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

По словам сити-менеджера Сергея Дугина, социальные ярмарки стали хорошей традицией. "Предлагаются продукты либо от оптовиков, либо от местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств. Для барнаульцев это хорошая возможность купить продукты по ценам в среднем на 20% ниже розничных за счет того, что торговая наценка минимальна", – отметил глава городской администрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
  • Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район – улица Попова – Георгия Исакова (площадь Народная)
  • Октябрьский район – проспект Ленина, 152
  • Центральный район – проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.


Телефон для справок: (3852) 37-04-64.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.02.2017 10:24
Filin

что в них социального - непонятно. Цены как в магазинах. Ассортимент тот же

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17.02.2017 10:38
олька

Да громко сказано!!! ни какой СОЦИАЛЬНОЙ ее не назовешь)))) дурят народ))

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