Первой на рынке операторов компания Tele2 ввела новое правило: минуты, гигабайты и sms, которые входят в пакетный тариф, не "сгорают" в конце месяца, а переносятся на следующий. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода "Черных" тарифных планах. Для её использования достаточно вовремя вносить абонентскую плату по выбранному тарифу.

"Большая часть наших абонентов тратит минуты и гигабайты неравномерно: в один месяц абонент не расходует и 80% своего пакета, а в другой – вынужден доплачивать за разговоры или мобильный интернет. Опция "Перенос остатков" позволит нашим клиентам избежать переплат и получить все, за что они заплатили. Многие наши абоненты уже ощутили все преимущества этой услуги, получив возможность расходовать в феврале неиспользованные в январе минуты и мегабайты", – рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Богач.

В ближайшие выходные площадки оператора будут работать в ТРЦ "Волна" г. Барнаула, а также в ТРЦ "Созвездие" и "Воскресенье" г. Бийска. Также промоутеры-пожарные расскажут о новом продукте Tele2 студентам АлтГТУ. Акция пройдет в главном корпусе университета 21 и 22 февраля с 12 до 14 часов. Гости площадок Tele2 смогут попробовать себя в роли огнеборцев, сделать необычное фото на память и спасти свои минуты и гигабайты.