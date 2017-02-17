28 марта со своей новой программой Барнаул посетит певец Стас Пьеха. На сцене театра драмы он представит своим поклонникам программу "Аллегории". Как рассказывают организаторы, зрителей ожидает яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями и любимыми хитами.

"Стас Пьеха всегда попадает "в десятку" — каждая песня этого артиста становится лидером эфиров и хит-парадов. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже 10 лет он занимает прочное место хэдлайнера на российской сцене", – рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".

Артист подготовил специальную программу, а кроме того, представит в краевой столице свою новую песню "Не хватает". Стас Пьеха обещает необычное сценическое решение, яркие спецэффекты и сюрпризы.

"Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя. Я не люблю шаблоны и клише, которые больше всего напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя", — признается Стас.