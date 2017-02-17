Фото: vk.com/barneos22

Снегопады и метели осложнили ситуацию на дорогах в Алтайском крае — автомобилистов предупреждают о плохой видимости.

"Заринская трасса, вот такая видимость... Будьте осторожны!" – написал один из водителей в паблике Barnaul 22, выложив фото, на котором запечатлена ситуация на дороге.

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Напомним, что в связи с сильным ветром, метелями и снегопадами в Алтайском крае в пятницу, 17 февраля, действует штормовое предупреждение.