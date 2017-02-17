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Презентация электронной версии переизданной Красной книги Алтайского края прошла в АлтГУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на краевое министерство природных ресурсов и экологии.

Уточняется, что над новой версией работали почти весь прошлый год. Книга состоит из двух томов, один из которых посвящен редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям и грибам, а другой – животным. Перечень объектов животного мира Красной книги региона увеличился на 16 видов – со 148 до 164, а перечень объектов растительного мира сократился на 25 – с 227 до 202 видов.

Редкими представителями фауны стали сибирский осетр, стерлядь, таймень, медицинская пиявка, пчела-плотник, степной шмель, черный аист, большая белая цапля, степной орёл, беркут, ушастый ёж, кабарга, таежный сверчок и филин.

В ведомстве отметили, что в отношении растений и грибов списки были пересмотрены. Объекты, для произрастания которых нет прямых угроз, исключили из Красной книги. "Часть объектов, среди которых ресурсные растения, войдут в приложение к книге "Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге", – цитирует ведомство пресс-служба.

Отметим, что в сети уже можно найти первый и второй тома обновленной Красной книги региона. Печатный вариант издания собираются выпустить до конца 2017 года.