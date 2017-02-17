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Полиция в алтайском селе Залесово задержала двух местных жительниц, которые подозреваются в краже имущества из дома.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленницы взломали навесной замок входной двери, проникли в дом, в котором временно никто не проживает, и похитили чугунную плиту с печи отопления, кухонную посуду, а также различную одежду и обувь.

Вскоре полиция установила личности подозреваемых — ими оказались селянки 1980 и 1972 годов рождения, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Примечательно, что похищенное имущество правоохранители обнаружили спрятанным в сугробе около одного из зданий.

В связи с совершенным преступлением возбуждено уголовное дело.