Фото: 22.мвд.рф
Полиция в алтайском селе Залесово задержала двух местных жительниц, которые подозреваются в краже имущества из дома.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленницы взломали навесной замок входной двери, проникли в дом, в котором временно никто не проживает, и похитили чугунную плиту с печи отопления, кухонную посуду, а также различную одежду и обувь.
Вскоре полиция установила личности подозреваемых — ими оказались селянки 1980 и 1972 годов рождения, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Примечательно, что похищенное имущество правоохранители обнаружили спрятанным в сугробе около одного из зданий.
В связи с совершенным преступлением возбуждено уголовное дело.
Комментарии