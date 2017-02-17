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Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать на территории страны российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".

По его словам, 2017 год должен стать "годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды". Шкиряк выразил мнение, "что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". По его словам, сегодня соцсети полностью находятся под контролем и управляются спецслужбами РФ.

Советник надеется, что Министерство образования поддержит блокирование социальных сетей. По мнению Шкиряка, учителя и психологи должны рассказывать ученикам о вреде российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".