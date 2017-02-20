Сибирский стоматологический форум пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта. Для всех посетителей мероприятия пройдут бесплатные семинары известных российских стоматологов. Организатором занятий выступает учебный центр "Медиа".

В числе лекторов:

Тамара Шпак, врач стоматолог-терапевт высшей категории, член редакционной коллегии журнала "Эндодонтия", член жюри международного конкурса по эстетической стоматологии "Призма-чемпионат", преподаватель учебного центра "Аэлита".

Алена Тойбахтина, врач-рентгенолог, руководитель Центра дентальной компьютерной томографии, руководитель рентгенологической службы сети стоматологических клиник "ПрезиДент" (г. Москва).

Роман Пиямов, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, специалист по лазерной стоматологии.

Елена Мендоса, руководитель учебного центра ЗАО "Протеко" (Москва), официальный лектор-консультант компании Тоkuyama Dental на территории РФ;

Светлана Федюк, врач-стоматолог, призер Всероссийского конкурса по реставрации жевательных зубов (2006), лауреат полуфинала международного конкурса "Призма-чемпионат" по художественной реставрации (2008).

Александр Хавенсон, стоматолог-хирург, имплантолог, представитель компании Sunstar Guidor (Швецария), лазер-тренер компании Sirona, Opinion Leader компании "Антожир", главный врач клиники "Ассоль-дент" (г. Канск);

Александр Штеренберг, кандидат медицинских наук., B.Sc. Ph.D., University of Toronto, Canada, практикующий хирург-стоматолог, лектор компании "Sunstar Guidor" (Zurich, Switzerland), консультант в Восточной Европе по вопросам клинического применения остеотропных материалов, член европейской ассоциации ортопедов.

Одновременно c сибирским стоматологическим форумом будут работать масштабная выставка современного оборудования и материалов "Дентал Экспо. Красноярск" и II Сибирский конгресс по эстетической стоматологии.

Подробности можно узнать на сайте

Место проведения: МВДЦ "Сибирь" (ул. Авиаторов, 19)