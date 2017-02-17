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Российское посольство в Лондоне прокомментировало показанный британским телеканалом BBC фильм "Армия российских хулиганов", заявив, что лента призвана дискредитировать предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как передает РИА Новости, в основу фильма легли события чемпионата Европы 2016 года, когда произошли серьезные столкновения российских и британских фанатов. В результате пострадали десятки болельщиков из Туманного Альбиона, а двое впали в кому. При этом российские фанаты были в меньшинстве.

Дипмиссия РФ в Лондоне заявила, что фильм производит шокирующее впечатление, а после его просмотра складывается ощущение, что лейтмотивом является идея посеять в британском обществе страх за безопасность своих болельщиков.

"Авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России", – говорится в заявлении российских дипломатов.

В российском посольстве напомнили, что подобная кампания проводилась перед зимней Олимпиадой в Сочи.



