Фото: krabov.net
Российское посольство в Лондоне прокомментировало показанный британским телеканалом BBC фильм "Армия российских хулиганов", заявив, что лента призвана дискредитировать предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года.
Как передает РИА Новости, в основу фильма легли события чемпионата Европы 2016 года, когда произошли серьезные столкновения российских и британских фанатов. В результате пострадали десятки болельщиков из Туманного Альбиона, а двое впали в кому. При этом российские фанаты были в меньшинстве.
Дипмиссия РФ в Лондоне заявила, что фильм производит шокирующее впечатление, а после его просмотра складывается ощущение, что лейтмотивом является идея посеять в британском обществе страх за безопасность своих болельщиков.
"Авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России", – говорится в заявлении российских дипломатов.
В российском посольстве напомнили, что подобная кампания проводилась перед зимней Олимпиадой в Сочи.
Комментарии
они бы своих болельщиков поснимали. Наши по стравнению с ними - агнцы невинные
Проявили слабость. А слабых - бьют (c)
так как других побед нет, вместо болельщиков придется посылать трактористов и шахтеров
Дискредитировать что-то можно по факту случившегося. А ЧМ ещё не было.
Думаю ЧМ и не будет, не ставят этих двоих не во что во всем мире.
А ЧМ ещё не было.
а оно будет, сдается мне что западные демократические страны сделают то, что наши правители не сделали в 2016
Не захватили Окраину?
Так пусть покажут фильм "Хулиганы" - там про английских болельщиков)))
Мало наши натыкали их пьяными мордами в Париже.
На стадионах околофутбол надо резать на корню. Хотите мордобоя - велкам на пустыри.
Англичане повелители мира! Полмира говорит на английском, еще полмира были бы рады этому.
Наезд не по адресу. Российские футбольные фанаты - образец добродетели!