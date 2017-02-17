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Генетики из Великобритании нашли естественную причину мужского облысения – 287 локусов, которые связаны с патологическим выпадением волос. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале PLOS Genetics исследование.

Большинство генов, которые связаны с мужским облысением, находились в Х-хромосоме, наследуемой по материнской линии.

Ученые выяснили это после анализа данных биобанка, который содержал информацию о более чем 52 тысячах британских мужчин, участвовавших в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос. В итоге генетики представили количественный метод, который позволяет оценить риск развития облысения у разных групп населения.

По словам авторов исследования, проведенная ими работа является крупнейшей в своем роде. Раньше ученые знали лишь о нескольких локусах, которые связаны с облысением.

Локус (лат. locus — место) – местоположение определённого гена на генетической или цитологической карте хромосомы.