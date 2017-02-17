Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус маршрута №55 "воткнулся" в сугроб в результате ДТП, произошедшего в пятницу, 17 февраля, на Змеиногорском тракте.
"На Змеиногорском тракте, перед Автоцентром АНТ", – так прокомментировал серию фотографий с места ДТП очевидец в паблике Barnaul 22.
На снимках видно, что участником аварии также стал легковой автомобиль, получивший весьма серьезные повреждения. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и пожарные.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru рассказали, что столкновение произошло примерно в 10:35 в районе здания №118а. За рулем легковушки находилась женщина 1989 года рождения, а за рулем автобуса — мужчина 1986 года рождения. Женщина-водитель доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
После прочтения заголовка не было и доли сомнения автобус какого маршрута! К автобусам этого маршрута вообще применительно "летает".
нормальный маршрут
Езжу иногда на 24 и 6, могу тоже самое сказать, Американские горки отдыхают.
маршрут - да нормальный. водятлы на нем - нет.
вышеотписавшимся, и где написано что виноват автобус
Надо за ДТП с автобусами гаишников премий лишать всем батальоном.