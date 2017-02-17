Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус маршрута №55 "воткнулся" в сугроб в результате ДТП, произошедшего в пятницу, 17 февраля, на Змеиногорском тракте.

"На Змеиногорском тракте, перед Автоцентром АНТ", – так прокомментировал серию фотографий с места ДТП очевидец в паблике Barnaul 22.

На снимках видно, что участником аварии также стал легковой автомобиль, получивший весьма серьезные повреждения. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и пожарные.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru рассказали, что столкновение произошло примерно в 10:35 в районе здания №118а. За рулем легковушки находилась женщина 1989 года рождения, а за рулем автобуса — мужчина 1986 года рождения. Женщина-водитель доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка.