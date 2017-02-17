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ГИБДД в Барнауле призывает жителей краевой столицы быть предельно осторожными на дорогах ввиду неблагоприятных погодных условий и рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте.
"Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными в связи со сложными дорожными условиями", – говорится в обращении Госавтоинспекции.
Водителям в первую очередь необходимо быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Также автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок на машинах и воспользоваться услугами общественного транспорта.
Пешеходов также призывают быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
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а ведь еще и обед не наступил, так что, нет уж спасибо, сами катайтесь на общественном транспорте
2 ДТП с автобусами, они нас хотят убить
Пусть Карлин с Дугиным поездят на автобусах, а ещё лучше на трамвае, который совсем без отопления, на нём позавчера не один десяток людей простыло.
Еще можно призвать дорожные службы и ГИБДД обеспечить безопасные условия движения на дорогах. Тоже будет полезное призвание
Антона петрова / островского - тендовую газельку занесло при выезде на АП, в связи с чем проезжающая мимо иномерка оказала впечатанной в ограждение трамвайных путей... Убеждайтесь в безопасности перед совершением маневра
Безмозглым ТП, которым на всех наср.ть, объяснять про погоду бесполезно.