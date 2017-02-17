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ГИБДД в Барнауле призывает жителей краевой столицы быть предельно осторожными на дорогах ввиду неблагоприятных погодных условий и рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте.

"Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными в связи со сложными дорожными условиями", – говорится в обращении Госавтоинспекции.

Водителям в первую очередь необходимо быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Также автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок на машинах и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Пешеходов также призывают быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.