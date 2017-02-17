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Новости

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы бардак в стране и мире

, ИА "Амител"
Президент США пообещал позаботиться обо всех проблемах, оставшихся после прежнего правительства

Фото: motherjones.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что унаследовал от прежнего лидера страны Барака Обамы бардак как внутри США, так и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление республиканца на пресс-конференции в Белом доме 16 февраля.

Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. "Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея", – отметил Трамп, пообещав позаботиться обо всем этом.

Кроме этого, республиканец обвинил ряд СМИ в необъективном освещении событий. По его словам, некоторые издания защищают "устоявшуюся структуру власти и узкие интересы отдельных групп населения". Обвинения Трампа касаются крупных телеканалов и газет, которые базируются в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, уточняет агентство.

"Печать преднамеренно искажает действительность, освещая работу новой исполнительной власти", – подчеркнул американский лидер.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.02.2017 12:04
- гость -

И тут Остапа понесло.

0  0
17.02.2017 12:08
-гость-

упсс...чего он там про Крым то говорил?

0  0
17.02.2017 12:19
Массаж мозга

Всегда бардак был... и бабы - б...

0  0
17.02.2017 12:28
ACDC

Ой бардаааак! Такоой бардаак оставил. Это вы ещё в ракете не видели.

0  0
17.02.2017 12:33
- гость -

У нашего пример взял. Наш до сих пор устраняет последствия правления Первого Президента России

0  0
17.02.2017 12:37
- гость -

17.02.2017 12:33 - гость -

Ему еще достались проблемы от правления первого и последнего президента СССР.И не проблемы,а проблемищи!

0  0
17.02.2017 12:37
- гость -

У нас давно уже говорили,что Обама чмо.

0  0
17.02.2017 12:44
- гость -

17.02.2017 12:37 - гость -

Так говорили либерасты.И что странно,вроде их идол?

0  0
17.02.2017 12:45
Элвис

Бардак Обама! ))

0  0
17.02.2017 12:50
- гость -

Вспомнился анекдот про три конверта в сейфе. Первый конверт вскрыт?

0  0
17.02.2017 12:53
Миротрворец

Ну вооще чел-адекват,хоть в отличии от предшественника,в подъездах гадить не будет!

0  0
17.02.2017 13:01
- гость -

гость - 17 февраля 2017 г. 12:37 Ему еще достались проблемы от правления первого и последнего президента СССР.И не проблемы,а проблемищи!

Да... еще от Брежнева, Хрущева и Сталина. Нет, еще Ленина и фсех Романовых со Лжедмитриями... Бедный Вовочка Путин! Кае же он енто фсе расхлебает... Без Трампа точно никуда! Сам не справится.

0  0
17.02.2017 13:04
- гость -

Этот рыжий непредсказуемый клоун уже дважды выразил свое убеждение, что Крым должен отойти националистам Украины.Так же сетовал, что Обама по отношению к нам был слишком мягок. Администрация Кремля ответила, что данный территориальный внутренний вопрос в интересах России и с чужеземцами не обсуждается.

0  0
17.02.2017 13:09
- гость -

17.02.2017 13:01 - гость -

Справится.Еще и поможет нуждающимся.

0  0
17.02.2017 13:11
Массаж мозга

Кстати, говорят пркремлевским СМИ поступила команда приостановить лизание зада Трампа до особых распоряжений

0  0
17.02.2017 13:12
- гость -

Справится.Еще и поможет нуждающимся.

Ну, нуждающимся в первую очередь, это святое дело! А себе как получится. Да и не получится скорее всего, как обычно.

0  0
17.02.2017 13:13
- гость -

Массаж мозга 17 февраля 2017 г. 13:11 Эта методичка еще не до всех дошла. Ну или инертность сознания при отсутствии должной партийной дисциплины...

0  0
17.02.2017 13:14
Divergent

Кстати, говорят пркремлевским СМИ поступила команда приостановить лизание зада Трампа до особых распоряжений

Эх. Жалко что Бося слился! Сейчас ЧМОрил бы Трампушку в хвост и в гриву

0  0
17.02.2017 13:20
- гость -

Как был бардак так и есть. С уходом Обамы г@вна в подъездах только больше стало.

0  0
17.02.2017 13:28
Миротрворец

Так твоя Осраина и так засрата по самоё не горюй!

0  0
17.02.2017 13:37
- гость -

А куда пропал трампоскакун Казимир? Раньше он скакал в каждой новости про Трампа.

0  0
17.02.2017 13:50
- гость -

...Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. "Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея"...© А.Навальный

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