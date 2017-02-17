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Американский президент Дональд Трамп заявил, что унаследовал от прежнего лидера страны Барака Обамы бардак как внутри США, так и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление республиканца на пресс-конференции в Белом доме 16 февраля.

Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. "Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея", – отметил Трамп, пообещав позаботиться обо всем этом.

Кроме этого, республиканец обвинил ряд СМИ в необъективном освещении событий. По его словам, некоторые издания защищают "устоявшуюся структуру власти и узкие интересы отдельных групп населения". Обвинения Трампа касаются крупных телеканалов и газет, которые базируются в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, уточняет агентство.

"Печать преднамеренно искажает действительность, освещая работу новой исполнительной власти", – подчеркнул американский лидер.