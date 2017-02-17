Фото: motherjones.com
Американский президент Дональд Трамп заявил, что унаследовал от прежнего лидера страны Барака Обамы бардак как внутри США, так и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление республиканца на пресс-конференции в Белом доме 16 февраля.
Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. "Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея", – отметил Трамп, пообещав позаботиться обо всем этом.
Кроме этого, республиканец обвинил ряд СМИ в необъективном освещении событий. По его словам, некоторые издания защищают "устоявшуюся структуру власти и узкие интересы отдельных групп населения". Обвинения Трампа касаются крупных телеканалов и газет, которые базируются в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, уточняет агентство.
"Печать преднамеренно искажает действительность, освещая работу новой исполнительной власти", – подчеркнул американский лидер.
Комментарии
И тут Остапа понесло.
упсс...чего он там про Крым то говорил?
Всегда бардак был... и бабы - б...
Ой бардаааак! Такоой бардаак оставил. Это вы ещё в ракете не видели.
У нашего пример взял. Наш до сих пор устраняет последствия правления Первого Президента России
17.02.2017 12:33 - гость -
Ему еще достались проблемы от правления первого и последнего президента СССР.И не проблемы,а проблемищи!
У нас давно уже говорили,что Обама чмо.
17.02.2017 12:37 - гость -
Так говорили либерасты.И что странно,вроде их идол?
Бардак Обама! ))
Вспомнился анекдот про три конверта в сейфе. Первый конверт вскрыт?
Ну вооще чел-адекват,хоть в отличии от предшественника,в подъездах гадить не будет!
гость - 17 февраля 2017 г. 12:37 Ему еще достались проблемы от правления первого и последнего президента СССР.И не проблемы,а проблемищи!
Да... еще от Брежнева, Хрущева и Сталина. Нет, еще Ленина и фсех Романовых со Лжедмитриями... Бедный Вовочка Путин! Кае же он енто фсе расхлебает... Без Трампа точно никуда! Сам не справится.
Этот рыжий непредсказуемый клоун уже дважды выразил свое убеждение, что Крым должен отойти националистам Украины.Так же сетовал, что Обама по отношению к нам был слишком мягок. Администрация Кремля ответила, что данный территориальный внутренний вопрос в интересах России и с чужеземцами не обсуждается.
17.02.2017 13:01 - гость -
Справится.Еще и поможет нуждающимся.
Кстати, говорят пркремлевским СМИ поступила команда приостановить лизание зада Трампа до особых распоряжений
Справится.Еще и поможет нуждающимся.
Ну, нуждающимся в первую очередь, это святое дело! А себе как получится. Да и не получится скорее всего, как обычно.
Массаж мозга 17 февраля 2017 г. 13:11 Эта методичка еще не до всех дошла. Ну или инертность сознания при отсутствии должной партийной дисциплины...
Кстати, говорят пркремлевским СМИ поступила команда приостановить лизание зада Трампа до особых распоряжений
Эх. Жалко что Бося слился! Сейчас ЧМОрил бы Трампушку в хвост и в гриву
Как был бардак так и есть. С уходом Обамы г@вна в подъездах только больше стало.
Так твоя Осраина и так засрата по самоё не горюй!
А куда пропал трампоскакун Казимир? Раньше он скакал в каждой новости про Трампа.
...Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. "Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея"...© А.Навальный