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Ограничения движения транспорта начали вводить в Алтайском крае из-за штормовой погоды, которая наблюдается в регионе в пятницу, 17 февраля.

Как сообщили в Алтайавтодоре, ввиду снегопада, сильного ветра и плохой видимости временное ограничение для всех видов транспорта введено с полудня на трассе К-03 "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области".

В данном случае речь идет о перекрытии участка между Змеиногорском и Рубцовском.

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"Водителям рекомендуем по возможности отказаться от поездок до восстановления движения", – добавляют в Алтайавтодоре.

Напомним, данные о непростой дорожной ситуации поступают от автомобилистов и с других региональных дорог. Поэтому не исключено, что количество трасс, где ограничат движение, возрастет.