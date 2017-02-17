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74-летняя пенсионерка из РФ погибла в Таиланде под колесами авто в курортной Паттайе. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства Владимира Соснова.

По его словам, ДТП произошло вечером 15 февраля. Пожилая россиянка переходила дорогу, и ее сбил автомобиль. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Водитель машины – гражданка Таиланда – заявила, что не увидела женщину, так как проезжая часть была очень плохо освещена, добавляет местная полиция.