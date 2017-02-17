Фото: votpusk.ru
74-летняя пенсионерка из РФ погибла в Таиланде под колесами авто в курортной Паттайе. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства Владимира Соснова.
По его словам, ДТП произошло вечером 15 февраля. Пожилая россиянка переходила дорогу, и ее сбил автомобиль. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Водитель машины – гражданка Таиланда – заявила, что не увидела женщину, так как проезжая часть была очень плохо освещена, добавляет местная полиция.
Комментарии
Вот это пенсии и Россиян, аж на Таиланд хватает!
Тама движения левосторонняя однако и забывать низя об энтом.
А еще там не очень принято пропускать пешеходов, не Рф все же
Патайя за 23 штуки. Может, она работающая. Просто надо было подчеркнуть, что старше 55 лет.